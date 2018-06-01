Азиатский банк развития намерен оказать поддержку развитию финансового сектора Таджикистана. Общая сумма рассматриваемой помощи составит 16,5 миллионов долларов.

13:15 30 мая

АБР подтверждает статус главного донора Таджикистана

Вопросы подготовки потенциального инвестиционного проекта по развитию финансового сектора обсуждены на днях на встрече первого замминистра финансов Таджикистана Джамшеда Каримзода с миссией АБР в республике  под руководством экономиста отдела государственного управления, финансового сектора и торговли департамента Центральной и Западной Азии АБР Александра Юлиана.

«АБР намерен направить на реализацию данного проекта 15 миллионов долларов на безвозмездной основе», сообщает секретариат Минфина.

В министерстве отмечают, что для разработки этого проекта АБР собирается предоставить техническую помощь в размере 1,5 миллиона долларов.

В постоянном представительстве АБР в РТ сказали «АП», что предоставление потенциальной помощи ожидается в ближайшие три года.

10:21 5 мая

Президент АБР: Азия была самым бедным регионом мира, сегодня экономический центр тяжести переместился к нам

АБР является основным международным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около $1,6 млрд. в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

Минимум до конца этого года данный финансовый институт намерен предоставить Таджикистану финансирование исключительно на безвозмездной основе. Объясняют это в представительстве АБР, с риском устойчивости внешнего долга республики.

Внешний долг Таджикистана на начало этого года достиг почти 2,9 миллиарда долларов, а его соотношение к ВВП составил 40,3%.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus