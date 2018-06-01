В Узбекистане снизили стоимость регистрации для иностранных граждан. Это следует из постановления правительства Узбекистана. Однако для граждан Таджикистана, и других стран СНГ эта сумма немного повысилась.

Раньше иностранцы - жители дальнего зарубежья - вынуждены были отдавать $20 долларов за регистрацию в стране независимо от срока пребывания. Теперь они будут платить исходя из срока пребывания в Узбекистане в размере 2% от минимального размера заработной платы за один день или 3,4 тысячи сум, что эквивалентно $0,4, сообщает CA-NEWS.

Этот порядок будет действовать, если иностранец находится в стране до 30 дней.

Изменения коснутся и граждан стран СНГ

За временную прописку до 30 дней включительно граждане СНГ будут платить 3,4 тысячи сумов ($0,4) за один день.

До этого они были вынуждены отдавать $5, независимо от количества дней прибывания.

Новый порядок позволит экономить средства только тем иностранным туристам, кто находится в Узбекистане не больше 10 дней.

Однако, если подсчитать, для граждан Таджикистана стоимость выросла: если раньше за пребывание в течение 30 дней наши соотечественники платили 5 долларов, то теперь за тот же отрезок времени они будут платить около 12 долларов.

Выгоднее новые правила будут тем, кто едет в Узбекистан на пару-тройку дней - регистрация обойдется для них дешевле - в районе одного доллара.

Напомним, в средине марта между Таджикистаном и Узбекистаном был снят визовый режим, и граждане двух соседних республик отныне могут беспрепятственно ездить друг к другу в гости без визы сроком на 30 дней.

Однако регистрироваться по прибытию в РУ граждане Таджикистана обязаны, впрочем, как и ездить в гости к соседям только по заграничным паспортам.

А мы решили вам напомнить, как и за сколько можно добраться из Таджикистана в Узбекистан. Однако, тут не учтен пока единственный автобусный маршрут, соединяющий две республики, и в настоящее время курсирующий по маршруту Худжанд-Ташкент: стоимость проезда в нем - 50 сомони.

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