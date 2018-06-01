Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро в Россию из Ирака вернутся 94 ребенка: это дети женщин, осужденных иракскими властями на длительные сроки заключения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения», — написал руководитель Чечни, пишет Znak.com.

По его словам, первые 25 детей вернутся на родину уже в июне. Все необходимые документы для пересечения границы уже подготовлены, сказал Кадров. Более сложная ситуация с 45 детьми, которые были рождены за пределами России.

"Это очень сложный процесс, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников", — написал глава Чечни.

Он отметил, что родственникам детей предложат сдать ДНК, что «упростит процедуру возвращения».

По его словам, существует договоренность с иракскими властями о том, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи.

"У нас также есть договоренность с иракскими властями, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание", - отметил глава Чечни.

По информации Кадырова, из 49 женщин в Ираке на пожизненное заключение осуждена 21 женщина, две приговорены к смертной казни, 26 ожидают суда.

Newsru.com отмечает, что уголовный суд Ирака в апреле приговорил 19 гражданок РФ, обвиняемых в принадлежности к террористической организации "Исламское государство"*, к пожизненному заключению. Большинство подсудимых заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, состоявшие в ИГ*. После освобождения оплота террористов в Талль-Афаре жены боевиков с детьми сдались курдским военизированным формированиям "пешмерга".

Как сообщалось, за несколько месяцев при содействии Рамзана Кадырова в Россию были эвакуированы из Ирака и Сирии более 100 женщин и детей - из разных регионов РФ, а также из Узбекистана и Казахстана.

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