Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода приняли участие в празднике воспитанников Детского дома города Худжанда и порадовали детей игрушками, а воспитателей - холодильником и пылесосом.

Раджаббой Ахмадзода, выступая на праздничном мероприятии в честь Международного дня защиты детей, отметил, что президент Таджикистана уделяет особое внимание и заботу в отношении воспитания детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, наставляя создавать им комфортные условия для роста и развития.

«В этой стезе особую роль играете вы, дорогие воспитатели, которые день и ночь отдаете свою безграничную любовь этим деткам и окружаете их заботой. Поэтому низкий поклон вам за ваш беззаветный труд», - отметил глава области.

Дети показали гостям красочную праздничную программу – спели песни, исполнили танцы, показали театральные сценки.

Председатель области Раджаббой Ахмадзода вручил коллективу детдома холодильник, пылесос и другие необходимые принадлежности, а детям руководство области и города раздало подарки – куклы, машинки, конструкторы, лего. Спонсоры организовали 60 воспитанникам детдома праздничный дастархан.

Отметим, что в Согдийской области функционируют 19 социальных учреждений, в которых воспитываются 1800 воспитанников.

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