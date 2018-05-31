В Согде предотвращено похищение 20-летней девушки: задержаны двое жителей столицы и их подельник - местный житель. Они подозреваются в похищении жительницы Зафарабадского района Согда.

О данном факте сообщил в телесюжете по таджикскому ТВ пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.

Организатором похищения стал 28-летний Абдурахмон Рахими, который ранее сватал девушку, которая приходилась ему родственницей, но получил отказ от ее родителей.

Он решил похитить девушку, и вошел в сговор со своим 24-летним братом Адхамом Рахимовым и жителем Зафарабада Муродали Пировым.

17 мая мужчины приехали в Зафарабад на "Мерседесе", и выследили девушку, которая шла по улице. «Жених» затолкал «невесту» в автомобиль и решил увезти ее в Душанбе.

Свидетелями похищения стали несколько человек, которые сообщили об этом родным девушки. Те, в свою очередь обратились в милицию.

Предполагаемые похитители были задержаны на территории Варзобского района.

Девушка была возвращена родителям, похитители задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 130 (похищение человека) УК Таджикистана, предусматривающее наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

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