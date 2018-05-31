1 июня отмечается Международный день защиты детей. По всему миру в этот день звучат речи и обещания в адрес детей, и мы как глобальное сообщество вновь обязуемся обеспечить детям безопасность и защиту, чтобы они могли расти и процветать. И в первую очередь необходимо защитить здоровье и благополучие детей. В Таджикистане это включает широкий спектр инициатив, направленных на то, чтобы защитить будущее наших детей. Один из таких аспектов - сотрудничество между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и организации «Врачи без границ»/ Médecins Sans Frontières (MSF) по борьбе с туберкулезом у детей.

С 2014 года туберкулез унес больше жизней, чем ВИЧ, став на сегодняшний день самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире. Лечение туберкулеза может быть сложным и длительным процессом, для него требуются различные комбинации препаратов. Особенно сложным может быть лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза, так как из-за различных форм резистентности ко многим противотуберкулезным препаратам пациенты нуждаются в индивидуальном подходе. Стандартный курс лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза занимает от 20 до 24 месяцев. Учитывая трудности, с которыми сталкиваются те, кто проходят лечение, медики стремятся использовать более ориентированные на пациента модели помощи.

Комплексная программа помощи детям с туберкулезом в Таджикистане

С 2011 года, когда «Врачи без границ» начали работать в Таджикистане, целью было внедрить в области противотуберкулезной помощи подход, ориентированный на пациента. Программа MSF в Душанбе направлена на предоставление помощи детям с туберкулезом. Дети остаются одной из наиболее сложных и нуждающихся во внимании групп пациентов: диагностировать заболевание у них значительно сложнее, чем у взрослых, и они имеют особые психосоциальные потребности. MSF сотрудничает с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Республиканским центром защиты населения от туберкулеза, оказывая помощь этой уязвимой группе пациентов.

Внедрение в Таджикистане модели помощи, ориентированной на пациента, возможно только в условиях партнерства. Установив долгосрочные отношения сотрудничества, Министерство здравоохранения Таджикистана и MSF смогли начать программы по лечению исключительно сложной группы пациентов, способствовать непрерывной передаче знаний и таким образом заложить основу для устойчивого развития в будущем. В рамках сотрудничества в сфере противотуберкулезной помощи MSF и Министерство здравоохранения координируют деятельность по активному выявлению случаев заболевания. Сюда относятся регулярные посещения домов пациентов, которые проходят лечение против туберкулеза, и скрининг членов их семей для выявления признаков и симптомов заболевания. Это важное направление деятельности также известно как отслеживание контактов и имеет ключевое значение для раннего выявления заболевших.

Разработка модели помощи, направленной на удовлетворение потребностей пациентов, это сложный процесс. Если речь идет о туберкулезе, то это предполагает не только раннее выявление случаев заболевания, диагностику и лечение, но и решение других проблем, часто связанных с этой болезнью. Это и решение проблем, связанных с питанием и психосоциальным состоянием пациента, посредством постоянной поддержки квалифицированных консультантов и социальных работников, и ранняя диагностика и лечение других хронических заболеваний, часто сопутствующих туберкулезу, таких как ВИЧ или диабет. Все чаще это предполагает адаптацию программ лечения, его децентрализацию из больниц в амбулаторные условия (лечение на дому) - так, чтобы пациенты могли с первого дня получать лечение по месту жительства, - когда и где это возможно. Это основные элементы, позволяющие сделать ориентированную на пациента модель лечения действенной, но это не исчерпывающий список. Потребности пациента изменяются, и чтобы модель помощи действительно отвечала его нуждам, она также должна адаптироваться.

Третьим двигателем внедрения подхода, ориентированного на пациента, в Таджикистане является инновация. Использование инновационных методов требуется даже на самых ранних стадиях лечения туберкулеза у детей, так как диагностика этого заболевания у детей – крайне сложная задача. Что касается лечения, то инновация состоит во включении новых лекарственных средств в Национальное руководство по лечению туберкулеза. При поддержке MSF Таджикистан стал одной из первых стран, внедривших новые противотуберкулезные препараты, что нашло отражение в 3-м издании Национального руководства по лечению туберкулеза у детей. MSF также применяет инновационные подходы для адаптации лекарственных форм существующих препаратов с тем, чтобы детям было легче их принимать. Это достигается с помощью метода, который называется "экстемпоральная рецептура", который предполагает приготовление сиропов, которые могут принимать дети. Наконец инновации делают амбулаторное лечение более доступным; недавно «Врачи без границ» начали пилотный проект семейного лечения под непосредственным наблюдением (F-DOT), сделав традиционный подход лечения под непосредственным наблюдением более гибким и более ориентированным на семью, то есть доверив предоставление помощи ближайшим родственникам маленьких пациентов, так чтобы им не нужно было ездить в клинику или больницу.

Лечить пациента, а не болезнь

Примерно четыре года назад, в 2014 году, девочка по имени Анна из Душанбе заболела туберкулезом. За несколько месяцев до этого ее бабушка скончалась от туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (сокращенно ШЛУ ТБ; форма заболевания, которую очень сложно вылечить), и Анна скорее всего заразилась от нее. Вначале лечение девочки шло не слишком успешно, за улучшением следовали рецидивы. На этом раннем этапе Анне было сложно принимать лекарства из-за тяжелых побочных эффектов, форма ее заболевания стала более устойчивой к препаратам, которые входили в традиционный режим лечения. Когда вариантов лечения практически не оставалось, медики MSF предложили Анне начать лечение по режиму, включающему бедаквилин - один из двух новых противотуберкулезных препаратов, появившихся впервые за 50 лет. И хотя для Анны это было единственной надеждой, ни девочка, ни ее семья вначале не хотели соглашаться на лечение новыми препаратами, которые начали использоваться только недавно. И лишь когда они увидели, что двоюродной сестре Анны, получавшей этот препарат, стало значительно лучше, они согласились попробовать новое лечение. Это стало поворотным моментом для Анны, но время было на исходе.

Препараты, которые наконец-то изменили ситуацию для лечения сложных случаев, подобных Анниному, это бедаквилин и имипенем. Бедаквилин - новый препарат, демонстрирующий многообещающие результаты, а имипенем из-за сложности применения используется только в случаях, когда других вариантов не осталось. Он вводится пациенту инъекционно два раза в день в течение как минимум 6 месяцев. Анна страдала от целого ряда тяжелых побочных эффектов - воспаления нервов, болей в суставах, тошноты, обесцвечивания кожи и постоянного головокружения. Кроме того, по семейным обстоятельствам она не могла оставаться в больнице, и ей приходилось ездить туда два раза в день на инъекции. Ей установили пластиковый катетер, чтобы обеспечить венозный доступ и вводить инъекционный препарат. Когда курс инъекций был уже почти закончен, врачи с беспокойством отметили, что результаты анализов Анны нестабильны. Тогда они предложили добавить в ее режим лечения деламанид, другой новый противотуберкулезный препарат, и использовать его в комбинации с бедаквилином. Однако такой комбинированный режим лечения до этого в стране не применялся, и по очевидным причинам врачи Минздрава не решались встать на неизведанный путь. Только после длительных обсуждений с медицинской командой MSF, ссылавшейся на успешные результаты применения подобной комбинации препаратов в Грузии и Армении, врачи наконец согласились на новый курс лечения.

И вот в ноябре 2017 года Анна излечилась от туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью.

Обеспечить устойчивость

Эта история в ряду других свидетельствует, что 2017 год был знаменательным годом для MSF в Таджикистане. Обновленная версия протокола MSF по лечению туберкулеза у детей была принята в качестве 3-го издания Национального руководства по лечению туберкулеза у детей Министерства здравоохранения Таджикистана, двое детей впервые прошли лечение по укороченному режиму, больше пациентов начали получать новые противотуберкулезные препараты – вот лишь несколько успехов, достигнутых в этом году. И хотя все это важные достижения для программы «Врачей без границ» по лечению туберкулеза в Таджикистане, их истинная ценность - это та роль, которую новый подход к лечению может сыграть в жизни пациентов, как Анна.

Успешный исход ее лечения не был бы возможен без нашего сотрудничества с местными сотрудниками государственной системы здравоохранения Таджикистана.

Сегодня, в Международный день защиты детей, нам хотелось бы отметить фундаментальную необходимость обеспечивать здоровье и благополучие детей Таджикистана. Вместе работая над этой важнейшей задачей в области общественного здоровья, Министерство здравоохранения Таджикистана и «Врачи без границ» вносят свой вклад в защиту детей Таджикистана, а значит, будущего страны. Сотрудничество, адаптация подходов и инновация играют в этом ключевую роль. Руководствуясь этими принципами, можно объединить коллективное знание и опыт и значительно улучшить обеспечение защиты детей.