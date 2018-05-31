В рамках года туризма и продвижения имиджа Таджикистана за рубежом, объявляется набор в Душанбинскую резиденцию экспериментального кино «My vision», которая состоится с 7 июля по 1 сентября 2018 года. Проект реализуется при поддержке Государственного учреждения «Таджикфильм», технической поддержке Посольства Великобритании и Северной Ирландии в Таджикистане, и в партнерстве с Союзом Кинематографистов Таджикистана.

Резиденция направлена на повышение знаний о кинопроизводстве среди таджикистанцев в возрасте 18-35 лет, имеющих опыт работы в сфере кино или других медиа, а также на продвижение благоприятного облика страны через создание документальных фильмов о Таджикистане.

Как отметил директор Государственного Учреждения «Таджикфильм» Носир РАХМОН, - «Таджикистан сегодня нуждается в свежем кинематографе, и задача «Таджикфильма» - сделать все, чтобы поддержать новые, инновационные идеи, которые смогли бы поднять облик Таджикистана за рубежом, а также привлечь профессионалов в киноотрасль и воспитать новые кадры».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии в Таджикистане Хью ФИЛПОТТ, в свою очередь, сообщил, что для него большая честь - поддержать данный проект.

«Во время моего пребывания в Таджикистане, я встретился с многими талантливыми людьми, которые даже, несмотря на небольшую поддержку, способны добиться больших успехов. Я надеюсь, что данный проект поможет натренировать и подготовить будущих специалистов в сфере кинематографии, и что они, используя богатую визуальную историю таджикского народа, покажут всему миру Таджикистан с наилучшей стороны – страну, которую я чувствую и люблю, - прокомментировал Г-н посол.

Чтобы участвовать в проекте, кандидаты должны быть заинтересованы в повышении знаний в таких направлениях, как режиссура документального кино, сценаристика, звукорежиссура, операторское мастерство, продюсирование, монтаж, художественное оформление фильма. Программа подразумевает обмен опытом с профессионалами киноиндустрии из Таджикистана и зарубежных документалистов.

Для участия необходимо заполнить заявку и представить синопсис (краткое описание истории) документального фильма, который кандидат планирует снять в рамках школы. Приоритет будет отдаваться заявкам, ориентированным на различные аспекты культурного, исторического наследия Таджикистана, демонстрирующим при этом оригинальность авторского видения. Мастера резиденции помогут участникам адаптировать проекты и реализовать их на профессиональном уровне. Прошедшим тренинги режиссерам, проект предоставит поддержку в реализации фильмов, а также содействие в продвижении.

Информация о резиденции и заявку можно заполнить на сайте: http://dushanbemyvision.com/