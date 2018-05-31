В этом году на ставший уже известным конкурс Женщина-предприниматель года – премия «Фарах-2018» было подано 403 заявки, из них 60% - от предпринимательниц Хатлонской области. 94 участницы, после ознакомления независимой экспертной комиссии с их работами, прошли во второй тур.

Этот конкурс с 2012 года раз в два года проводит Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ). Как сообщила менеджер по маркетингу НАДЖТ Мадина Султанова, о проведении конкурса в этом году было объявлено заранее, а прием анкет завершился 1 мая. «В течение двух месяцев проходила активная работа по информированию и привлечению женщин к этому конкурсу, - отметила Мадина Султанова, - Мы получили 403 анкеты от женщин-предпринимателей со всех уголков республики. Интересно, что на «Фарах-2018» подали заявки много женщин - предпринимателей Хатлонской области, что составляет 60% от общего количества участниц».

По ее словам, независимая экспертная комиссия конкурса в составе 16 человек, провела оценку поступивших на конкурс анкет. Каждая анкета была рассмотрена, изучена и оценена сначала экспертами в Согдийской области, а затем остальными экспертами в г. Душанбе.

«При оценке анкет, описывающих бизнес каждой участницы конкурса, эксперты обращали внимание, прежде всего, на деловую репутацию кандидата (лояльность клиентов, положительное общественное мнение), перспективность и стратегическое развитие ее бизнеса, финансовая устойчивость, степень значимости бизнеса для местного сообщества с позиции решения вопросов занятости, создания рабочих мест, выплаты заработной платы, уплаты налоговых отчислений, оказания меценатской и благотворительной помощи и другие не менее важные критерии», - рассказала Султанова и отметила, что после тщательного изучения и оценки анкет, во второй этап конкурса прошли 94 участницы из всех шести номинаций (производство, сельское хозяйство, обслуживание, народные ремесла, медицинские и образовательные услуги, новый бизнес).

По словам организаторов, в настоящее время члены комиссии проводят телефонное интервьюирование участниц.

После этой процедуры эксперты определят имена полуфиналистов конкурса «Фарах-2018», о чем будет сообщено в ближайшие дни. Следующим шагом отбора станет выезд членов комиссии в города и районы страны в целях ознакомления с деятельностью и бизнесом участниц.

Отметим, что НАДЖТ проводит конкурс вместе с партнерами - Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитетом по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, Агентством США по международному развитию (ЮСАИД), МДО «Имон Интернешнл», рядом других организаций и компаний. Генеральным информационным спонсором выступает медиагруппа «Азия-Плюс».

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