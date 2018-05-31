В летнем лагере «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища стартовала международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018.

Официальная церемония открытия олимпиады состоялась вечером 30 мая с зажжением олимпийского огня. Огонь был зажжен Генеральным директором корпорации «Абакус» Рустамом Багаутдиновым и Генеральным директором Академии по ментальной арифметике «Империя Знаний» Вероникой Коробкиной.

Параллельно с олимпиадой по ментальной арифметике в лагере пройдет чемпионат по техническому творчеству RoboLiga Asia 2018.

Олимпиада собрала 170 детей от 6 до 16 лет из Москвы, Якутии, Раменского, Оша, Бишкека и Душанбе.

В церемонии открытии олимпиады присутствовали представители Минобразования и науки Таджикистана и управления по образованию Согдийской области.

В своем приветственном слове Генеральный директор корпорации «Абакус» Рустам Багаутдинов выразил восхищения талантом таджикских детей. Он отметил, что корпорация заинтересована в представлении таджикских талантов народам России и других стран СНГ.

«Манижа и Ёсуман являются примером талантливости таджикских детей. С каждой олимпиады мы выявляем все новые и новые звезды. Одним из героев в списке международных олимпиад является семилетний Павел Куимов. Он стал победителем флеш-чемпионата в Москве, а сейчас готовится к Международной олимпиаде в Малайзии, которая пройдет в конце текущего года», - сказал Багаутдинов.

Он напомнил, что за минувший год Абакус-центр участвовал на олимпиадах в ЮАР, Польше, Москве и в Бишкеке.

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Заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири сообщила, что согласно международным отчетам, Таджикистан заняла 54 место по показателям доступа к образованию и качества образования. По её словам, это одно из первых мест в пространстве СНГ.

«Несмотря на достижения, сегодня образовательные учреждения обращают особое внимание на освоении навыков ментального счета. Многие школы включают в образовательную программу японскую методику, которая не только учит быстрому счету, но и развивает интеллектуальные способности», - отметила Назири, поблагодарив «Империю Знаний» в пропаганде и развитии ментальной арифметике.

Генеральный директор Империи Знаний Вероника Коробкина в свою очередь пожелала успехов участникам олимпиады.

«На дни проведения олимпиады вы [участники] хозяева этого лагеря. От вас и вашего настроения зависит, то, как мы проведем эти дни. Я уверена, что каждый из вас весело и активно будет участвовать во всех мероприятиях, организованных нами для вас и по окончанию нашей короткой смены увезет много положительных впечатлений и приятных воспоминаний. А также обретет новых друзей и когда-нибудь вернется сюда», - сказала генеральный директор «Империи Знаний».

В рамках олимпиады для гостей запланирована экскурсия по историческому Худжанду, для педагогов и руководителей будут организованы круглые столы. Также для детей предусмотрены развлекательные мероприятия – мастер-классы по гончарному делу, национальные танцы и фестиваль по запуску воздушных змеев.

Родители будут участвовать в мастер-классах по брейн-фитнесу и в тренинге, который будет проводить психолог из Москвы.

Международная олимпиада по ментальной арифметике проходит при поддержке правительства Таджикистана. Партнерами выступают мобильная компания Tcell, авиакомпания Somon Air, «Талко», страховая компания Bima Insurance, Kazkom-Таджикистан, Knauf, Газойл, SkyTour Tajikistan и Американский Университет Гирне (GAU).

Олимпиада продлится до 5 июня.

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