11:54, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Продуктовые пакеты, которые будут выданы малоимущим семьям, одиноким и нуждающимся людям, будут включать муку, масло, сахар и рис.

Руководствуясь указанием главы государства поддержать малоимущие слои населения, руководство области решило оказать материальную помощь 7600 малоимущим семьям, одиноким и инвалидам, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

По данным пресс-службы, материальная помощь будет выдана в Айни – 475 семьям, Аште - 572, Бободжонгафурове - 925, Бустоне - 66, Гулистоне - 138, Деваштиче - 631, Зафарабаде - 257, Истаравшане - 908, Исфаре - 552, Истиклоле - 25, Канибадаме - 594, Горной Матче - 87, Матче - 400, Пенджикенте - 920, Спитамене - 206, Худжанде - 473, Джаббор Расулове - 276 и Шахристане - 95.

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