The exchange rate of the Tajik national currency, the somoni, against the dollar has exceeded 9.00 somoni.
Олимпийский огонь GENIUSKID-ASIA 2018 зажегся над Кайраккумским водохранилищем
В Душанбе открывается 7-й супермаркет торговой сети «Ёвар»
Экономика, миграция, образование: Рахмон и Медведев обсудили комплекс вопросов
МВД: В Душанбе задержаны члены группировки Ходжи Халима
В Рамазан 7600 нуждающихся семей в Согде получат помощь от власти
Роналду может грозить 8 лет тюрьмы
Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана