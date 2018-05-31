В программе работы на 31 мая запланированы встречи премьер-министра РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода.

На сегодня запланированы встречи Медведева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода. Основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов, сообщает ТАСС.

1 июня в Душанбе Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Ожидается, что на этой встрече состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в СНГ, обсуждение процесса переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросов инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодежной политики.

Также председатель правительства России в Душанбе проведет двусторонние встречи с главами правительств государств СНГ.

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