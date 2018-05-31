Мужчина, открывший стрельбу в Льеже, в ночь перед нападением совершил убийство, сообщает бельгийское министерство внутренних дел.

По данным МВД, нападавший, которого зовут Бенджамин Герман, убил бывшего заключенного, с которым он был знаком. Как сообщается, произошло это в понедельник ночью в 50 км от места второго преступления, передает ВВС.

Жертвами стрельбы, которую открыл Бенджамин Герман во вторник в центре Льежа, стали три человека, в их числе - двое женщин-полицейских. Нападавший, которого за день до этого выпустили из тюрьмы на несколько дней, был застрелен полицией.

Ранее бельгийский телеканал RTBF сообщил, что нападавший был накануне в рамках программы реабилитации выпущен на два дня из тюрьмы, где он отбывал срок за наркотики. По сведениям телеканала, он радикализировался, находясь в заключении. Выйти на свободу он должен был в 2020 году.

Как сообщает из Бельгии корреспондент Би-би-си Дэмиан Грамматикус, следствие рассматривается несколько версий и причин произошедшего.

Поскольку Бенджамин Герман был осужден за наркотики, открытым остается вопрос о том, в каком состоянии он совершил нападение. Кроме того, неясным остается вопрос о том, не сделал ли он это в какой-то мере потому, что боялся вернуться в тюрьму, где он только что совершил убийство.

По словам начальника полиции Льежа, нападавший целенаправленно атаковал полицейских. Полиция расследует инцидент как террористический акт.

Источники в полиции также сообщили, что во время нападения мужчина выкрикивал "Аллаху акбар!"

Нападение произошло утром во вторник в центре Льежа. Прокуратура сообщила, что нападавший набросился на женщин-полицейских с ножом. Ему удалось завладеть пистолетом одной из них, после чего он открыл огонь. Обе женщины-полицейские были убиты на месте.

AFP

Жертвой нападавшего также стал 22-летний мужчина, сидевший на пассажирском сидении припаркованного в центре города автомобиля. Подозреваемый выстрелил в направлении автомобиля, когда двигался от места нападения на полицейских к школе.

В школе нападавший взял в заложники уборщицу, после чего началась перестрелка с полицейскими, прибывшими на место происшествия. Подозреваемый попытался скрыться, но безуспешно.

В ходе перестрелки нападавший был убит. Позже власти Льежа сообщили, что все дети были эвакуированы из школы и им ничего не угрожает.

Между тем, по сообщению ресурса SITE, который отслеживает активность исламистов в интернете, ответственность за нападение в Льеж взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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