Завтра, 1 июня в Душанбе под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода состоится заседание Совета глав правительств СНГ.

В проекте повестки дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества, сообщает Исполнительный комитет СНГ.

Традиционно, заседание будет проходить в двух форматах. В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами.

На заседании в широком составе планируется подписать такие документы, как Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и План первоочередных мероприятий по ее реализации, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ.

Кроме того, участники заседания рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах. Будет принят Комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.

В «гуманитарном блоке» на заседании СГП будут рассмотрены Положение о Съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ и Международный молодежный проект «100 идей для СНГ».

Также на заседании Совета глав правительств будет принят ряд решений финансового и кадрового характера.

Напомним, что Глава правительства России Дмитрий Медведев с официальным визитом уже сегодня приедет в Душанбе. Ожидаются его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром страны Кохиром Расулзода.

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