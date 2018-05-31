Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где было объявлено, что все произошедшее было частью оперативной операции.

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 30 тысяч долларов, передает Медуза

Фото Twitter СБ Украины

Сам Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации. По словам журналиста, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад.

"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России. Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели", - приводит слова Бабченко издание.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания",- сказал на брифинге Глава СБУ Василий Грицак, сообщает РИА Новости.

После этого к журналистам вышел сам Бабченко.

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