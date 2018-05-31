АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 Мая 2018 ГОДА

- Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Таджикистан. Он проведет переговоры с президентом РТ Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода.

– В ЦСИ РТ «Хома» проведет очередной пресс-клуб по теме внедрения программного бюджетирования в Таджикистане. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 Мая

День без курения.

1938 – Советский летчик Антон Губенко совершил над Китаем первый в истории советской авиации таран.

1960 – Сдан в эксплуатацию Кургантеппинский трансформаторный завод

2012 - Депутаты нижней палата парламента без обсуждения и единогласно поддержали предложение президента Таджикистана Эмомали Рахмона об упразднении статей 135 (клевета) и 136 (оскорбление) Уголовного кодекса Таджикистана.

2014 - В Хороге подписан протокол к соглашению между властями РТ и представителями гражданского общества ГБАО по нормализации ситуации в Бадахшане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 Мая

1906 – Родился доктор филологических наук, академик АН Таджикской ССР, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бабаджан Ниёзмухамедов.

1930 – Родился ученый-математик, профессор Эргаш Рузиматов.

1945 – Родился профессор Анвариддин Мухиддинов

1948-1997 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Пулод Ахмадов

1949 – Родился заслуженный работник Холмирзо Сангинмуродов

1950 – Родился художник Таджикистана Шохбутулло Шохбутолибов

1955 – Родился экономист Махмадшариф Нозимов

1967 – Родился доктор сельскохозяйственных наук Амонуло Салимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.