Военные делегации стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли в Челябинскую область для обсуждения подготовки к совместному антитеррористическому командно-штабному учению «Мирная миссия – 2018», которое состоится в августе на Чебаркульском полигоне (Россия).

Военные представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают замысел учения, план практических действий на полигоне в Челябинской области, а также состав привлекаемых сил и средств, которые будут задействованы в «Мирной миссии - 2018» от каждой страны, сообщает Минобороны России.

Также делегации согласовывают вопросы логистики, переброски военной техники и подразделений на территорию России.

Планируется, что в рамках учения состоится совещание начальников генеральных штабов государств-членов ШОС.

В этом году в учениях также примет участие Узбекистан, который игнорировал их после 2007 года.

Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.

«Мирная миссия» проводится с 2007 года.

По данным «Коммерсанта», учения в 2007 году было решено провести по следам событий 2005 года в Андижане, чтобы продемонстрировать миру, что на востоке Евразии есть сильный военно-политический блок, члены которого в случае необходимости готовы помочь друг другу и который бы защищал интересы России в Центральной Азии и противодействовал проникновению в этот регион США.

Но официально причиной проведения учений называлось, как правило, укрепление координации действий стран ШОС в борьбе с «тремя силами зла» - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Примечательно, что тогда «Мирная миссия-2007» прошла с 9 по 17 августа на военном полигоне Чебаркуль и это были единственные маневры, в которых участвовали все государства-члены ШОС. В дальнейшем учения проходили без представителей Узбекистана.

Шанхайская организация сотрудничества была создана 15 июня 2001 года. В нее входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, с июня 2017 года – Индия и Пакистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. С приемом Индии и Пакистана число ядерных держав-членов ШОС выросло вдвое (Индия, Пакистан, Россия и Китай). Численность населения стран-участниц Организации превышает три миллиарда человек.

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