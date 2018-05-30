Сотрудники французской полиции эвакуировали один из самых больших лагерей мигрантов в Париже, передает РБК со ссылкой на агентство AFP.

В лагере «Тысячелетие», расположенном на северо-востоке Парижа, в палатках проживали около 2 тыс. мигрантов, в основном, выходцы из Судана, Сомали и Эритреи. Операция по эвакуации людей началась рано утром и прошла мирно и спокойно.

По словам министра внутренних дел Жерара Коломба, это 35-я эвакуация лагеря мигрантов за последние три года. Он отметил, что людей вывезли на автобусах в места временного размещения в Париже и центральном регионе Франции. Там они будут проживать до тех пор, пока миграционные службы не рассмотрят их заявки на получение статуса беженцев.

Ожидается, что в ближайшее время в Париже ликвидируют еще два лагеря мигрантов недалеко от канала Сен-Мартен и квартала Порт-де-ла-Шапель. Эти лагеря сложились во французской столице стихийно после начала миграционного кризиса в Европе.



AFP уточняет, что уже в течение нескольких недель правительство Франции критикует политику мэра города Анны Идальго, поскольку она отказывается «брать политическую ответственность» за проблему эвакуации лагерей. Мэрия города, в свою очередь, отвергает все обвинения, призывая правительство соблюдать свои «юридические обязательства» при приеме беженцев.

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