При ракетно-артиллерийском ударе американской системы HIMARS в провинции Гильменд на юге Афганистана погибли, как минимум, 50 командиров движения «Талибан», которые собрались на съезд. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря контингента НАТО в Афганистане Мартина О’Донелла (Martin O'Donnell).

Удар по расположению талибов в уезде Муса Кала, где собрались их командиры, был произведен еще 24 мая, но тогда никаких данных о результате озвучено не было, отмечает ИА Фергана.

Ракетно-артиллерийская система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это реактивная установка залпового огня, смонтированная на базе среднего тактического автомобиля, благодаря чему ее можно легко и быстро перевозить. Установка вмещает шесть ракет с GPS-наведением. Дальность стрельбы этой системы – свыше 80 км. Ранее она уже применялась американскими войсками в Афганистане при проведении масштабных наступательных действий.

По словам О'Доннелла, уничтожение большого количества командиров «Талибана» скажется деморализующе на талибах не только в провинции Гильменд, но и в других областях Афганистана. Он также назвал этот удар примером новой стратегии администрации президента США Дональда Трампа в Афганистане.

Напомним, что ранее СШАпризнали провальной свою политику в Афганистане, проводившуюся с 2002 по 2017 годы. В частности, было указано, что за это время не удалось создать эффективный государственный аппарат, наладить деятельность местных органов безопасности и решить экономические проблемы афганцев. В результате более половины территории страны на сегодня контролируются антиправительственными группировками. Кроме того, в Афганистане стабильно увеличиваются объемы производства опийного мака в районах, занятых боевиками.