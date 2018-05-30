Бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции (статья 303, часть 1 Уголовного кодекса республики). С него взята подписка о невыезде, сообщает Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, на который ссылается ИА Фергана.

Обвинение Исакову предъявлено в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек», используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении ГКНБ.

По делу о модернизации ТЭЦ Сапара Исакова ранее трижды вызывали на допросы в ГКНБ, однако бывший премьер был уверен, что для его задержания оснований нет, поскольку он «никогда не был замешан в коррупции».

«Как гражданин, как экс-премьер-министр, экс-заведующий отделом я должен ответить на вопросы. У меня нет опасений, что задержат. Чтобы задержать, нужны основания. Например, когда человек нарушает законы. Я чист», — цитирует Исакова «Азаттык».

Напомним, Сапар Исаков возглавил правительство Кыргызстана в конце августа 2017 года. В середине апреля три оппозиционные фракции парламента («Республика – Ата-Журт», «Ата-Мекен» и «Онугуу – Прогресс») признали неудовлетворительным отчет правительства о работе, а 19 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и его кабинета в связи с вотумом недоверия, который вынес Жогорку Кенеш (парламент).

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в январе 2018 года: из строя вышли несколько котлоагрегатов. Из-за этого в дома горожан резко прекратилась подача тепла. Температура в квартирах опустилась до 8-10 градусов выше ноля. Тепло в дома вернулось только спустя семь дней с начала аварии. Комиссия, занявшаяся расследованием причин аварии, пришла к выводу, что руководители «Электрических станций», в чьем ведении находится ТЭЦ, совершили «грубейшие нарушения» и не следовали правилам и должностным инструкциям. Кроме того, правоохранительные органы стали проверять, как происходила модернизация ТЭЦ, которую завершили незадолго до аварии. На нее было потрачено $386 млн.