Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда завершила рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя района Хамадони Хатлонской области, временно проживавшего в городе Гулистон (бывший Кайраккум) Мирзоали Алимов, который обвинялся в изнасиловании родной дочери.

Суд проговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила «АП» судья Согдийского областного суда, председательствующая на данном процессе, Мафтуна Рахматиллозода.

Поскольку процесс был закрытым, судья не стала комментировать подробности данного дела. Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу, и может быть обжалован.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил «АП», что первое изнасилование произошло еще год назад. После отец несколько раз с применением угрозы насиловал свою 18-летнюю родную дочь. Она молчала об этом, пока не стала очевидна ее беременность.

Тогда, по словам источника, мать обратилась к врачам, которые подтвердили ей беременность. Девушке решено было сделать аборт.

Источник также сообщил, что супруга осужденного на следствии заявила, что и она и дети систематически подвергались насилию со стороны мужа.

Алимов был задержан в начале февраля 2018 года милицией Гулистона. 24 февраля осужденному удалось сбежать с допроса, но спустя 12 часов он был задержан в маршрутном такси, которое направлялось в Худжанд.

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