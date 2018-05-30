Коллегия по уголовным делам Согдийского областного  суда  завершила рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя района Хамадони Хатлонской области, временно проживавшего в городе Гулистон (бывший Кайраккум) Мирзоали Алимов, который обвинялся в изнасиловании родной дочери.

Суд  проговорил его к 25 годам лишения свободы  с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила «АП» судья Согдийского областного суда, председательствующая на данном процессе, Мафтуна Рахматиллозода.

16:01 27 февраля

Источник: Отца-насильника задержали, когда узнали о беременности его дочери

Поскольку процесс был закрытым, судья не стала комментировать подробности данного дела. Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу,  и может быть обжалован.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил «АП», что первое изнасилование произошло еще год назад. После отец несколько раз с применением угрозы насиловал свою 18-летнюю родную дочь. Она молчала об этом, пока не стала очевидна ее беременность.

Тогда, по словам источника, мать обратилась к врачам, которые подтвердили ей беременность. Девушке решено было сделать аборт.

Источник также сообщил, что супруга осужденного на следствии заявила, что и она и дети систематически подвергались насилию со стороны мужа.

Алимов был задержан в начале февраля 2018 года милицией Гулистона. 24 февраля осужденному удалось сбежать с допроса, но спустя 12 часов он был задержан в маршрутном такси, которое направлялось в Худжанд.

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