В Душанбе состоялась Шестая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Уже не первый год конференция становится одной из основных площадок для обсуждения ключевых вопросов межрегионального сотрудничества двух стран.

Организаторами Конференции выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан при поддержке Фонда Росконгресс.

Ключевым мероприятием конференции стало пленарное заседание с участием заместителя министра экономического развития Российской Федерации Алексея Груздева и министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Негматулло Хикматуллозода.

Алексей Груздев отметил высокую важность конференции для развития межрегионального взаимодействия двух стран: «За восемь лет, прошедших с момента проведения первой Конференции, данный формат зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадки, которая объединяет представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов и играет важную роль в практической реализации потенциала двустороннего сотрудничества между нашими странами».

В работе пленарного заседания также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов.

Основная тема конференции «Межрегиональное сотрудничество, как фактор роста деловой активности», собрала в этом году более 300 представителей регионов России и Таджикистана, органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, неправительственных организаций, средств массовой информации двух стран.

В рамках конференции были проведены три тематических круглых стола: «Развитие российско-таджикского сотрудничества в сфере сельского хозяйства», «Современное правовое регулирование процессов трудовой миграции между Россией и Таджикистаном и пути его совершенствования» и «Основные направления развития гуманитарных и межрегиональных связей России и Таджикистана».

Также в рамках деловой программы состоялись Душанбинские бизнес-встречи – презентации экспортного потенциала и мастер-классы по продвижению российской продукции в Республике Таджикистан и таджикской продукции в Российской Федерации, организованные ТПП России и Таджикистана и АО «РЭЦ».

На полях мероприятия состоялось подписание экспортного контракта между ООО «Трактор» и ООО «Сароб» на поставку сельхозтехники и соглашения о сотрудничестве между Липецкой торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан.

Справка: Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.