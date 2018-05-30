Президент России Владимир Путин в середине осени посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, сообщает CA-NEWS (UZ).



«Визит запланирован на середину осени, возможно, это будет октябрь. Но до тех пор, пока нет официального подтверждения, сложно говорить о конкретных датах. Рабочие графики наших руководителей такие напряженные, что до самого последнего момента будет сложно сказать о точной дате. Тем не менее, вопрос о визите согласован, это несколько раз подтверждалось», – отметил посол.

Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. На сегодняшний день в стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. В России действуют более чем 560 узбекских предприятий.



Республика находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.