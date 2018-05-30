Как прошли первые часы после сообщения о нападении на российского журналиста в материале Медузы.

Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве вечером 29 мая. В полиции заявили, что жена журналиста, находившаяся в ванной, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Она вызвала скорую помощь; Бабченко умер по дороге в больницу. По данным журналиста Айдера Муджабаева, на Бабченко напали, когда он возвращался домой из магазина: журналисту три раза выстрелили в спину. Депутат Верховной рады Антон Геращенко написал, что убийца поджидал Бабченко в подъезде и застрелил его, когда тот открыл дверь в квартиру.

Украинская полиция пока рассматривает две версии убийства.«Первой очевидной версией» начальник национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко назвал профессиональную деятельность Бабченко, второй — его гражданскую позицию. Друг убитого журналиста Мирослав Гай написал, что тот получал угрозы из России, однако в полиции подчеркнули, что Бабченко не обращался с заявлением об угрозах и не просил, чтобы его взяли под охрану.

Кто стрелял в Бабченко, неизвестно. Как сообщает РИА Новости, соседи выстрелов не слышали и, вероятно, преступник использовал глушитель. По данным агентства, полиция ищет записи с камер наблюдения, а также не исключает, что у преступника могли быть сообщники. МВД Украины опубликовало ориентировку на подозреваемого в убийстве.

Российский Следственный комитет завел дело об убийстве.В ведомстве напомнили, что за последние несколько лет на Украине были убиты несколько российских граждан, в том числе журналист Павел Шеремет и бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. С официальным заявлением выступил МИД России: ведомство потребовало от украинских властей «приложить все усилия к оперативному расследованию» и призвало международные инстанции взять ход расследования под свой контроль.

Украинские и российские политики обвиняют друг друга в смерти Бабченко. Антон Геращенко в своем посте с подробностями убийства заявил, что «путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать», а депутат Рады Игорь Мосийчук сопроводил сообщение о смерти Бабченко припиской «ФСБ не спит». Депутат Госдумы, бывший телеведущий Евгений Ревенко, напротив, заявил, что на Украине развернута «настоящая охота на журналистов», а российский сенатор Владимир Джабаров выразил уверенность, что Киев постарается использовать смерть Бабченко для своих политических целей.

«Новая газета» пообещала провести собственное расследование убийства. Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Союз журналистов России выступил с официальным заявлением: «Не важно, журналисты какой национальности или взглядов. Это — журналисты. Они добывают информацию. Их за это убивать нельзя».