Девушки и женщины, проживающие в столице Узбекистана, больше не обязаны проходить собеседование в отделах миграции и оформления гражданства для получения разрешения на выезд за границу. Такое распоряжение 25 мая подписал заместитель министра внутренних дел Узбекистана, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев, сообщают узбексие СМИ.

Девушкам и женщинам теперь также не нужно получать разрешение супруга или поручительство доверенного лица, справки с махалли и сдавать анализы, пишет Газета.uz.



«Раньше женщины в возрасте от 18 до 35 лет, подававшие документы для временного выезда из страны, были вынуждены проходить беседу. По поручению заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Рустама Джураева такие беседы более не проводятся», — отметил он.



В пресс-службе ГУВД сообщили, что «с 2011 года по указанию заместителя министра внутренних дел девушки и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, выезжающие за границу самостоятельно, в обязательном порядке должны проходить беседу. Такое решение было принято в целях борьбы с торговлей людьми и проституцией».



«Когда мы изучили проблемы и препятствия в этом направлении, поняли, что данная практика себя не оправдывает, создавая ненужную волокиту и неудобства для граждан. Теперь девушки и женщины могут прийти в ОМиОГ и пройти обычный визовый процесс без каких-либо собеседований, поручительств и ненужных справок», — подчеркнули в Главном управлении внутренних дел.



Новый порядок действует пока только в Ташкенте. ГУВД столицы внесло предложение в МВД страны о пересмотре такого требования по всей республике.