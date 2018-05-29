«Все, что может пойти не так, пошло не так», — заявил Джордж Сорос и предсказал наступление большого глобального кризиса в недалеком будущем, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Европейскому союзу предстоит столкнуться с неизбежной угрозой в виде крупного мирового финансового кризиса, заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая в Париже.

К такому развитию событий приведет рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков, считает он. Срыв ядерной сделки с Ираном и разрушение «трансатлантического альянса ЕС и США» обязательно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие потрясения, в том числе девальвацию валют развивающихся стран, предсказал миллиардер.

«Мы можем увидеть еще один крупный финансовый кризис», — цитирует агентство Сороса.

«Все, что может пойти не так, пошло не так», — сказал он, напомнив о кризисе с беженцами и о политике жесткой экономии, которые, по его словам, вытолкнули во власть популистов.

К негативным явлениям Сорос также отнес «территориальную дезинтеграцию», примером которой с​тал выход Великобритании из ЕС. «Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не являются фигурой речи, это суровая реальность», — заключил миллиардер.

По его мнению, Европе следует разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки стоимостью около €30 млрд, реализация которого сможет уменьшить миграционное давление. Сорос также предложил радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро.

​«У евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский союз», — заключил Сорос.

Осенью 2017 года власти Венгрии, где родился Сорос, провели против него информационную кампанию, разослав гражданам страны 8 млн писем с описанием так называемого плана Сороса, в рамках которого миллиардер, по версии венгерских властей, намерен «затопить» страну (и Европу в целом) мигрантами, вынудив власти входящих в ЕС стран содержать незваных гостей. Позже премьер-министр Виктор Орбан заявил о внедрении «войск Сороса» в органы власти ЕС и оппозиционные партии Венгрии с целью продвижения «глобалистских ценностей» и использования методов «советского агитпропа».

В ответ миллиардер обвинил власти в попытке обмануть избирателей, чтобы удержаться у власти. «То, что правительство стремится сохранить власть, разжигая ненависть и вводя население в заблуждение, это настоящая трагедия для Венгрии», — заявил тогда Сорос.

В январе 2017 года Сорос увидел угрозу превращения политики Дональда Трампа, избранного президентом США, в диктатуру. «Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — сказал он тогда. Миллиардер заявил также, что Трамп настаивает на иной форме правления, которая противопоставлена открытому обществу. «На самом деле это лучше описать как диктатуру или мафиозное государство», — охарактеризовал он идеи Трампа и добавил, что американская Конституция и институты Соединенных Штатов сильны, чтобы противостоять этому.