Фирдавс Саидзода Хамрох назначен на пост заместителя председателя города Душанбе. Решение о назначении подписано мэром столицы Рустамом Эмомали сегодня, 29 мая.

Фирдавс Саидзода Хамрох, некогда возглавлявший ГУП «Душанбенаклиетхадамотрасон», сменил на этом посту Курбона Саидзода, который уволился по собственному желанию.

Досье: Фирдавс Саидзода Хамрох родился 9 июля 1970 года в Московском районе (ныне Хамадони Хатлонской области).

В 1991 году окончил Таджикский политехнический институт по специальности инженер-экономист автомобильной отрасли.

С 1992 года по 2000 годы работал ведущим инженером, начальником отдела по перевозкам Душанбинского производственного пассажирского объеденения Министерства транспорта РТ.

С 2000 до 2007 годы - заместитель директора Государственного унитарного пассажирского предприятия №1 города Душанбе. С 2007 по 2008 годы - директор Государственного коммунального унитарного предприятия "Троллейбус". С 2008 года - директор Государственного коммунального унитарного предприятия "Автобус-1" города Душанбе.

С 29 ноября 2013 года решением председателя города Душанбе назначен директором Государственного коммунального учереждения "Душанбенаклиетхадамотрасон".

С 25 февраля 2015 года до сей день - директор ГУП "Сборка электротранспорта и велосипедов".

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