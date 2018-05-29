Таджикский путешественник Фарход Калонов, который четвёртый год подряд реализует проект «Мы – таджики», 31 мая отправится в первый одиночный автопробег вокруг земного шара.

Ровно за год он планирует преодолеть более 100 тысяч км пути, и будет делать он это не ради забавы, а чтобы лично пригласить туристов со всего света в Таджикистан.

Но, по словам Фархода, привлечение гостей не является его единственной миссией – все 12 месяцев, проезжая 1000 городов мира, путешественник будет рассказывать людям о важности поддержки детей с синдромом Дауна. Ведь он - посол доброй воли благотворительной организация SIDA Таджикистан («СИДА» Синдром Дауна).

По счету этот проект пятый. Предыдущие туры «Мы – таджики», которые начались еще в 2015 году, тоже посвящались благотворительным тематикам. Так, в 2017 году Фарходу Калонову удалось собрать круглую сумму на операцию 3 детей.

Общая протяженность пройденного им до сегодняшнего дня пути по странам СНГ, Турции, Европы, США, Ближнему и Дальнему Востоку, не считая поездки по соседним странам, составила более 100 тыс. км.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.