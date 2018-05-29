С целью предотвращения приграничных конфликтов и фиксации возможных инцидентов между приграничными сообществами кыргызские пограничники с застав в Баткенского и Лейлекского района, граничащих с Исфаринским и Бободжон Гафуровским районом Таджикистана, теперь будут выходить на патрулирование участков границы с видеорегистраторами.

77 комплектов переносных видеорегистраторов для пеших патрулей пограничников были переданы ГПС Кыргызской Республики на безвозмездной основе Программой развития ООН в рамках проекта "Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития.

Как сообщил «АП» специалист проекта "Трансграничное сотрудничество для устойчивого мира и развития" ПРООН КР Сарвар Турдибоев, зачастую при возникновении тех или иных недоразумений и споров между жителями приграничных сел, стороны взаимно обвиняют друг друга, и в таких случаях бывает сложно выявить истину и привести жителей к консенсусу.

"Мы передали ГПС Кыргызстана видеорегистраторы для пеших патрулей пограничников. Чуть раньше заставы получили компьютеры для хранения получаемой теперь видеоинформации. Надеемся, что использование видеорегистраторов будет сдерживать обе стороны от агрессивных шагов и позволит избежать насильственные конфликты", - отметил он.

Отметим, что проект ПРООН "Трансграничное развитие во имя мира и развития" направлен на создание благоприятных условий для продвижения устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана.

Мероприятия по укреплению мира нацелены на установление конструктивного диалога между приграничными сообществами, проживающими в Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

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