Курбон Саидзода – один из вице-мэров Душанбе уволился с поста по собственному желанию: причина – ухудшение состояния здоровья после перенесенной операции.

В столичной администрации «АП» сообщили, что в настоящее время Курбон Саидзода, который недавно вышел из больницы, находится дома, состояние его здоровья неудовлетворительное.

«Это ложь, что его вчера вызывали в Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана для отчета по вопросу о покупке столичной мэрией автобусов в Турции. Он болеет, и находится дома», - заявил источник в мэрии Душанбе.

Он также подчеркнул, что Курбон Саидзода, после неудачно проведенной операции, сам хотел уволиться с работы и написал заявление об уходе еще неделю назад.

Курбон Саидзода был назначен на должность вице-мэра 12 января 2017 года и занимался транспортной сферой.

За время его работы в мэрии Душанбе из Турции были завезены десятки автобусов ISUZU, были запрещены такси за 3 сомони, а также движение маршруток «Старекс» по центральным улицам, при нем был внедрен новый вид оплаты за проезд в общественном транспорте.

Досье: Саидзода Курбон Тагай родился 26 февраля 1969 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1994 году окончил Таджикский технический университет имени Мухаммада Осими по специальности «Экономика и управление на транспорте». В 1987-1989 гг. служил в рядах Вооруженных Сил бывшего Советского Союза.

В 1994 году начал свою трудовую деятельность в качестве ведущего специалиста в Научно-производственно-коммерческой корпорации «Хатлон», затем занимал должность вице-президента данной корпорации.

В 2001-2014 гг. работал в должностях инспектора, помощника главного инспектора, заместителя главного инспектора Транспортной инспекции, начальника Департамента наземного транспорта, начальника Управления контроля безопасности на транспорте, начальника отдела безопасности на транспорте Главного управления наземного транспорта и заместителя начальника Главного управления наземного транспорта Центрального аппарата Министерства транспорта Республики Таджикистан.

В 2014-2015 гг. работал в качестве старшего научного сотрудника в Научно-исследовательском институте «Транспорт».

С декабря 2015 года по 12 января 2017 года работал в качестве начальника Управления наземного транспорта Центрального аппарата Министерства транспорта Республики Таджикистан.

12 января 2017 года был назначен заместителем Председателя города Душанбе.

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