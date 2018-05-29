В туркменском Дашогузе акционерный банк «Гарагум» выдал жетоны на перевод денег через международную платежную систему Western Union вплоть до декабря 2018 года, сообщает сайт «Хроника Туркменистана».

В республике, где заблокировано абсолютное большинство карт Visa, а переводы за рубеж посредством Western Union и MoneyGram ограничены, перевести доллары за рубеж можно с помощью жетонов. Самый ранний срок, на который 26 мая выдавались жетоны в «Гарагуме», - октябрь. В других банках очередь занята пока только до конца июля.

Выдача жетонов происходит в определенные, заранее объявленные дни. К назначенной дате для получения жетона к банку за сутки съезжаются люди, в том числе из сел региона, что приводит к образованию больших очередей и давкам. По данным издания, очередь в «Гарагум» собрали у отеля в 100 метрах от здания банка, разделили мужчин и женщин и пропускали в отделение по 10 человек через живой коридор из полицейских.

Ранее, в мае, в Дашогузе в отделении «Туркменбанка» в очереди за жетоном насмерть задавили 50-летнюю женщину. После этого случая процедура еще более усложнилась — жетоны стали раздавать с трех часов ночи при помощи нарядов полиции, которые организуют поток желающих сделать перевод.

Ограничения на переводы денег за рубеж создают проблемы для родителей, чьи дети учатся в зарубежных вузах, уже переведенная плата за обучение застревает в банках, а финансово-кредитные организации выступают в роли непрошеных советчиков. Как писали АНТ, в отделении «Сенегата» в Ашхабаде в мае отказались переводить деньги студенту-магистранту, объявив, что молодой человек должен вернуться и отслужить в армии, а если он уже служил — зарабатывать самостоятельно.

В связи с экономическим кризисом, национальная валюта Туркменистана обесценивается быстрыми темпами. Власти запретили свободную конвертацию валюты, продолжая удерживать официальный курс на уровне 3,5 маната за доллар. Это привело к возникновению «черного рынка» валюты, стоимость доллара на котором достигает 20-22 манатов – в шесть раз выше официального. Переводить деньги за рубеж (отправить манаты и снять в местной валюте по государственному курсу) можно только в ограниченных количествах. Это создает проблемы для родителей, чьи дети учатся в зарубежных вузах.

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