Консервные банки с воздухом Приаралья начали выпускать в качестве сувениров в Канлыкульском районе Каракалпакстана.

Частное предприятие Aydos Diyorbek в Канлыкульском районе Каракалпакстана начало выпуск в качестве сувениров консервных банок с воздухом Приаралья.

На банках написано «Воздух региона Аральского моря» и изображен вид некогда четвертого крупнейшего озера в мире со спутника.

Производитель отмечает, что турист, приобретший сувенир, заберет с собой не только воздух, но и воспоминания об Аральском море и Каракалпакстане.

Фото kanews.uz

Сувениры с воздухом продаются в разных странах и городах мира и пользуются большой популярностью у туристов.

Идея с продажей воздуха не нова - такие сувениры продаются за границей уже более 15 лет и пользуется огромным спросом. Можно, к примеру купить воздух Парижа, Берлина, Тель-Авива.

В Тель-Авиве, к примеру, в сувенир подкладывают ароматизаторы, которые наполняют комнату запахами при открытии баночки, а в Исландии на память можно купить не только воздух, но и дождь, и туман страны.

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