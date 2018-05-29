Букмекерская компания «Формула 55» запускает очередную акцию, посвящённую чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ - «Угадай результат турнира». Победителей ждут множество призов, главным из которых является автомобиль Toyota Land Cruiser Prado!

Чуть более двух недель осталось до главного футбольного турнира на планете - чемпионата мира, который в этом году пройдет в России. Мундиаль состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

В преддверии этого турнира букмекерская компания «Формула 55» запускает акцию, победители которого получат автомобили Toyota Land Cruiser Prado!

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте www.formula55.tj и составить свой вариант исхода чемпионата мира по футболу 2018. Гости могут использовать 2 варианта прогноза – платный и бесплатный. В бесплатном прогнозе суперпризом являются смартфоны Galaxy A8.

Подробную информацию об акции и розыгрыше призов можно узнать на сайте компании или по номерам: 221-55-10, 884-55-55

Напомним, что «Формула 55» уже разыгрывает 15 путевок в Россию на ЧМ-2018, куда входят билеты на самолёт, проживание в гостинице, билет на игру и полный трансфер.

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