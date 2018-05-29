В Сингапур прибыла делегация из Северной Кореи для того, чтобы подготовиться к запланированной встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на японский телеканал NHK.

По его данным, в Сингапур также прилетела американская делегация. Представители Соединенных Штатов вылетели в Сингапур с базы Военно-воздушных сил США Иокота.

Телеканал отмечает, что северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. Делегацию США представляет заместитель главы аппарата Белого дома Джозеф Хейгин. Стороны намерены обсудить детали проведения саммита, а также вопросы протокола и безопасности.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированная на 12 июня в Сингапуре, оказалась под угрозой после нескольких заявлений Пхеньяна касательно военных учений, которые проводили Южная Корея, США и Япония. Северная Корея прервала ряд переговоров с Сеулом и пригрозила отменить совместный саммит с США. После этого 24 мая Белый дом опубликовал открытое письмо Трампа Ким Чен Ыну, в котором американский лидер сообщил об отказе от встречи. Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что договоренность о встрече остается в силе.

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