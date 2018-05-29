В водной конференции, которая пройдет в Душанбе летом этого года, примут участие более 1000 гостей из 100 стран мира, в том числе главы государств/правительств, руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных министерств.

Об этом было сказано на брифинге по предстоящей Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития - 2018-2028», который прошел 28 мая в МИД страны.

Ожидается, что в работе конференции также примут участие руководители и представители международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ, МФСА и др., международных финансовых институтов и партнёров по развитию, бассейновых речных организаций, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

По инициативе правительства РТ, в сотрудничестве с ООН и другими партнерами 20-22 июня 2018 года в Душанбе пройдет Международная водная конференция, нацеленная на продвижение действий и политического диалога по воде в целях устойчивого развития.

Основными задачами Конференции являются повышение осведомленности о своевременном и эффективном осуществлении ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР, а также обсуждение дальнейших шагов по реализации Международного десятилетия действий на глобальном, региональном и страновом уровнях.

Конференция будет способствовать углубленному пониманию Международного десятилетия действий, продвижению интегрированного управления водными ресурсами, а также активизации деятельности в поддержку осуществления ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР.

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