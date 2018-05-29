Сегодня в Душанбе состоится Шестая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Организаторами Форума выступают министерства экономразвития двух стран при поддержке Фонда «Росконгресс».

Конференция посвящена теме «Межрегиональное сотрудничество как фактор роста деловой активности».

В рамках деловой программы Конференции планируется проведение тематических круглых столов и биржи деловых контактов для участников конференции. Ключевым мероприятием программы станет пленарное заседание с участием представителей администрации президентов России и Таджикистана, органов государственной власти, деловых кругов, организаций и средств массовой информации двух стран.

В ходе Конференции будут рассмотрены вопросы углубления двустороннего межрегионального взаимодействия в области сельского хозяйства, трудовой миграции, развития гуманитарных связей, промышленности и транспортной инфраструктуры, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также ожидается подписание соглашений, в частности, экспортный контракт между ООО «Трактор» и ООО «Сароб» (поставка мини-тракторов и навесного оборудования), Соглашение о сотрудничестве между Липецкой торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан.

В рамках конференции также пройдет мастер – классы «как войти на рынок Таджикистана» и «как продвинуть таджикскую продукцию на российском рынке»

Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

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