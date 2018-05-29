АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 Мая 2018 ГОДА

- Центр стратегических исследований при президенте РТ совместно с Общественным движением «Друзья России» проводит круглый стол. Начало в 09:00 в ЦСИ.

- В Душанбе пройдёт Шестая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана "Межрегиональное сотрудничество как фактор роста деловой активности". Начало в 9.30, место проведения Душанбе-Плаза.

- Впервые в Таджикистане состоится международная образовательная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018. Олимпиада пройдет в летнем лагере Национального Банка Таджикистана «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 Мая

1943 – Совет народных комиссаров и ЦК КП (б) Таджикистана постановили организовать «Фронтовой театр Таджикской ССР» для облуживания частей действующей Советской Армии.

1992 – Установлены дипломатические отношения Республики Таджикистан с Азербайджанской Республикой.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 Мая

1912-1975 – Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Мухтор Ашрафи, ректор Ташкентской государственной консерватории.

1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.

1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.

1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.

1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.

1965 – Родился кинорежиссер, лауреат государственной премии Рудаки Бахтиёр Худоназаров.

1972 – Родился кинорежиссер Умедшох Мирзоширинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.