На Лондонской фондовой бирже впервые в истории размещены облигации, номинированные в узбекских сумах. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу Центробанка Узбекистана.

Облигации под наименованием SamarkandBonds разместила 18 мая Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка. Общий объем выпуска – 80 млрд сумов ($10 млн), срок погашения – 2 года, ставка купона – 9,5% годовых. IFC практикует выпуск своих облигаций в валюте тех стран, где реализуются ее проекты. Эти бумаги успешно размещаются среди международных инвесторов благодаря высокому кредитному рейтингу IFC.

Соглашения по продаже облигаций заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Организацию сделок взяла на себя брокерская компания ING Capital Markets. Сведения по условиям данной облигации размещены на терминале информационного агентства Bloomberg.

Средства от размещения облигаций будут направлены на открытие кредитной линии в узбекских сумах для финансирования проектов малого бизнеса в стране.

“Процентная ставка облигаций IFC на международном рынке будет показательным ориентиром валютного риска в Узбекистане. Это должно помочь в оценке экономической ситуации как зарубежным финансовым институтам и инвесторам, так и экономическим ведомствам Узбекистана», - говорится в сообщении.

В ЦБ уверены, что появление на международных рынках облигаций, номинированных в узбекских сумах, положительно скажется на имидже страны и будет стимулировать интерес институциональных инвесторов к Узбекистану. А расширение кредитования местных предпринимателей в сумах поможет развить денежный рынок и снизить уровень долларизации в банковском секторе.

Выпуск облигаций по просьбе «Ферганы» прокомментировал член международного экспертного совета «Буюк Келажак», специалист в области расширенной аналитики (Advanced Analytics) Умид Ахмедов.

«Я бы обратил тут внимание на два момента. Первый: по сути, покупать ценные бумаги с номиналом в сумах означает держать деньги в сумах. Если зарубежные инвесторы хотят держать деньги в сумах – это прорыв для сума. Второй: сообщают, что по ставке данного бонда будут определять валютный риск. Это тоже прорыв для страны, так как появился прозрачный рыночный показатель, который поможет инвесторам правильно оценивать свои риски при входе на узбекский рынок», – сказал Ахмедов.

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