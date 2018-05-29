Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через AppStore мессенджера Telegram, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», - говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены), передает Медуза.

25 мая глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство ведет переговоры с Google и Apple об ограничении доступа к Telegram в их магазинах приложений.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Решение о блокировке принял суд после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

В рамках блокировки Telegram Роскомнадзор внес в «черные списки» около 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого многие российские сайты и сервисы столкнулись со сбоями в работе. С части заблокированных IP-адресов ограничения позже были сняты. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать.

В апреле, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, аудитория мобильного приложения Telegram в России достигла максимума за историю измерений (с октября 2017 года). Роскомнадзор, комментируя эти данные, связал рост аудитории мессенджера с «эффектом Стрейзанд» (когда попытка удалить информацию приводит к ее большему распространению). Глава ведомства Александр Жаров также заявил РБК, что другие данные показывают снижение числа пользователей этого мессенджера.

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