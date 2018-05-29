На этой неделе мы решили показать вам историю таджика, решившегося на первую кругосветку в своей жизни. За год мужчина планирует посетить 50 стран мира! И будет делать он это, кстати, не ради забавы, а чтобы лично пригласить туристов со всего света в Таджикистан. Выйдет история о Фарходе Калонове уже завтра, во вторник.

В среду хотим рассказать вам про таджикоязычных учеников Сари Осиё Сурхандарьинской области Узбекистана. Здесь, между прочим, функционируют 19 таджикских школ, учителя и выпускники которых признаны лучшими в различных конкурсах на уровне республики. В чем секрет такого успеха расскажет учитель местной школы №12 Латофат Исматова.

А на следующий день мы для вас подготовили добрую историю пенсионера из города Турсунзаде. Мужчина отдал последнее, чтобы отремонтировать местную школу. Для этого он продал свой скот, иначе не мог - пенсия у дедушки небольшая, а сделать добро ему хотелось очень сильно. Не пропустите эту вдохновляющую историю, которая может стать примером для каждого!

Закроем неделю выпусков мы с видео-историей о несравненной Малике Сабировой, чье имя вписано золотыми буквами в историю таджикского балета. 22 мая, кстати, был день ее рождения. И этот ролик будет посвящен ее памяти. Выйдет сюжет в пятницу.

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