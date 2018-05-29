Органами службы занятости Таджикистана с начала года трудоустроено почти 20 тысяч человек. Это составляет чуть более 37% от общего числа всех обратившихся в эти службы граждан.

В январе-апреле этого года в Агентство труда и занятости населения министерства труда, миграции и занятости населения РТ за помощью обратились более 50,8 тысяч человек.

«Из них, как граждане, ищущие работу, зарегистрированы 34392 человек и признаны официально безработными 21074 человек», - говорится в сообщении Агентства.

Отмечается, что при содействии органов службы занятости населения трудоустроено более 18,9 тысяч человек, что составляет 37,3% от числа всех обратившихся граждан.

«Основные причины малого количества трудоустроенных граждан заключаются в том, что большинство безработных не имеют профессионально-технической подготовки или потеряли навыки в связи с длительными перерывами в работе, а также низкий уровень заработной платы, предоставляемой работодателями», - подчеркивают в Агентстве.

Пособие по безработице с начала этого года получили 2 тыс. 587 безработных на общую сумму 1 млн. 149 тыс. сомони ($130,1 тыс.)

С учетом остатков прошлого года на 1 мая этого года на учете в службах Агентства состоят более 83,1 тыс. человек, как граждане, ищущие работу. Статус безработного имеют около 53 тыс. человек.

Численность населения Таджикистана на днях достигла 9 миллионов человек. По различным данным, свыше одного миллиона таджикистанцев сегодня находятся в трудовой миграции за пределами республики, в основном, в России.

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