Мужчина залез по балконам на четвертый этаж, чтобы помочь повисшему на перилах мальчику.

Мигрант из Мали, который спас повисшего на перилах балкона ребенка, получил французское гражданство, сообщает "Би-би-си".

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон, который принял молодого человека в Елисейском дворце.

Макрон лично поблагодарил нелегального мигранта из Африки, вручив ему медаль за отвагу. Кроме того, Гассама предложили поступить на службу в пожарную охрану.

22-летний Мамуду Гассама рассказал, что 26 мая он просто проходил по улице, когда увидел толпу людей. Потом увидел маленького мальчика на балконе четвертого этажа. Подтягиваясь на перилах других балконов, он смог подняться в квартиру малыша и спасти его.

К моменту прибытия пожарных все участники событий были в безопасности. Никто не пострадал, Гассама отделался несколькими царапинами. Однако и он, и мальчик находились в шоковом состоянии. Молодой человек признался, что испугался, только когда оказался в комнате с ребенком на руках.

Как написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго, Гассама несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали. По ее словам, его героический поступок является примером для всех и пообещала, что власти города окажут ему поддержку, чтобы он смог остаться в стране.

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