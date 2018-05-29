Банк Эсхата недавно предоставил новую услугу Лизинг. При совершении лизинговых операций имущество передаётся во временное пользование, но в отличие от классической аренды, пользователь имеет право на последующее приобретение объекта лизинга в постоянное владение.

Первым клиентом, решившим приобрести грузовой транспорт в лизинг, стал предприниматель Максуд Мухторов, который с 1996 года занимается грузоперевозкой.

«Обычно я арендую грузовой транспорт (фуры) и в определенный срок выплачиваю арендную плату. Бывает, что арендодатель может в любое время расторгнуть сделку или не продлевать по окончании срока, и забрать транспорт. Приобрести в лизинг для меня выгоднее, так как к концу срока я полностью выкуплю транспорт и бесперебойно могу вести бизнес. Спасибо банку за такую возможность».

Процесс оформления был проведен в торжественной обстановке в Операционном Управлении Банка Эсхата с вручением памятных подарков. Далее состоялся процесс передачи транспорта в лизинг с участием представителей Банка.

«После того как узнал о новом продукте Эсхата «Лизинг» сразу решил, что это самое верное решение для налаживания процесса продажи в моем бизнесе. Надежные посредники, есть гарантия того, что получу оплату за сделку и получу в установленный срок. Обратился в банк и навел необходимые справки о процессе сделки. Уже ближайшую сделку о купле продаже грузового транспорта решил оформить через Банк Эсхата», - говорить предприниматель Акмалчон Рахимов. Он с 2005 года занимается поставкой грузового транспорта и почти 10 лет сотрудничает с Банком Эсхата.

«Сегодня оформлена первая продажа грузового транспорта в лизинг через Банк Эсхата, и последующие сделки планирую также оформлять через этот банк».

Если Вы тоже задумывались приобрести грузовой транспорт, самым выгодным решением будет обратиться в Банк Эсхата. Наши специалисты будут сопровождать вас на протяжении всего процесса оформления лизинга и окажут всяческую поддержку и консультацию по любым вопросам.

Заинтересовались? Для более подробной информации позвоните на короткий номер 808, посетите офис Банка Эсхата или пройдите по этой ссылке http://eskhata.com/for_entities/lizing/

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