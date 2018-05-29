Президент 26 мая подписал Указ о создании Межведомственной комиссии по проведению конкурса между отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами с целью отбора лучшего эскизного проекта сада «Истиклолият». Он будет частью архитектурного комплекса «Независимость и Свобода», который будет возведен в Душанбе в честь 30-летия Государственной независимости Таджикистана.

На основе данного Указа были утверждены Порядок и состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса.

В Порядке определены цель, полномочия и задачи комиссии, условия, требования и другие установки, сообщает госагентство "Ховар".

Сад «Истиклолият» с архитектурным комплексом, символизирующим «Независимость и Свободу», будет расположен в центральной части столицы на участке земли площадью 29 гектаров.

Космические снимки расположения сада подготовлены Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе и опубликованы на их сайте.

Порядок проведения конкурса и состав Межведомственной комиссии будут опубликованы на сайте Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан (www.tajsohtmon.tj) и в средствах массовой информации.

Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии возложено на Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.

Для получения дополнительной информации соискатели могут обращаться в Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и до 30 сентября 2018 года предложить свои эскизные проекты с пометкой «На конкурс» по адресу: город Душанбе, ул. Хусейнзода, 36 или по электронной почте: info@tajsohtmon.tj.

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