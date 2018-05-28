В Бухаре в выходные состоялся традиционный масштабный фестиваль «Шелк и специи». В этом году в его программу были внесены кардинальные изменения: было решено провести конкурс модельеров и модное дефиле «Silk&Spices Fashion Days». Таджикистан представил дизайнер Хуошед Сатторов.

Известный таджикский дизайнер-модельер Хуршед Сатторов представил свою новую коллекцию наряду с представителями индустрии моды из Узбекистана, России и других стран СНГ.

Коллекция именитого таджикского дизайнера включала в себя 15 моделей таджикской национальной одежды и накидок в необычных цветовых решениях в стиле чакан и традиционных памирских узоров.

Алишер Примкулов

На протяжении трех дней у гостей мероприятия была возможность не только посмотреть на эксклюзивные работы Хуршеда Сатторова, но и приобрести их.

Международный фестиваль «Шелк и специи» проводится в Бухаре ежегодно с целью сохранить существующее культурное наследие со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержать народные ремесла, такие как золотая вышивка, ручное ткачество, резьба по дереву, ковроткачество, строительное мастерство, изобразительное искусство.

Помимо фэшн-конкурса в программе фестиваля состоялись выступления фольклорных ансамблей, мастер-классы, дегустация узбекского плова на мероприятии «Палов сайли» и красочное театрализованное шествие, которое перенесло гостей фестиваля на тысячи лет назад, когда из Китая в Европу шли караваны груженные шелком и специями, проходя через горные перевалы и безжизненные пустыни, останавливались в цветущих оазисах.

Ранее, в начале марта, Хуршед Сатторов представил в Душанбе весеннюю коллекцию «Бахор». Ведущий модельер страны представил на суд зрителей коллекцию из двенадцати образов для современной деловой женщины, которая ценит национальные традиции в одежде.

Фото и видео заимствованы с официальной страницы Хуршеда Сатторова в Instagram.

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