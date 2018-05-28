Новый офис обслуживания компании «МегаФон Таджикистан» открыл свои двери для гостей и жителей Худжанда. Теперь им будет проще подключить услуги напрямую у оператора, приобрести мобильные устройства, «из первых рук» узнать о новых тарифных планах и опциях.

Новый офис расположился рядом с центральным рынком «Панджшанбе», недалеко от остановки общественного транспорта. Посещать его будет удобно и жителям Худжанда, и приезжим.

Отличительной особенностью собственной розницы оператора является широкая линейка современного оборудования, разработанного специально для абонентов.

На витринах офиса представлены компактные USB-модемы для скоростного доступа к мобильному интернету, портативные и карманные роутеры под маркой «МегаФон Таджикистан». С помощью специалистов компании посетители могут бесплатно настроить свои мобильные устройства (смартфоны, модемы, планшетные компьютеры) для работы с новейшими операторскими сервисами.

«Сервис начинается с тебя! Мы прекрасно понимаем, что для наших абонентов важна не только надежность связи, но и качество обслуживания. Развивая собственную розницу, мы стремимся предоставлять сервис самого высокого уровня для каждого клиента в регионе», – отметил Руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

Сегодня в Согдийской области работает 27 офисов обслуживания оператора. В планах компании – открытие еще нескольких офисов в Согдийской области до конца года.