«Власти республики не вправе, даже с благими намерениями, препятствовать выезду из страны студентам», - Шокирджон Хакимов.

Минобрнауки усилило контроль за студентами, выезжающими за рубеж. По некоторым данным, это связано с профилактикой присоединения молодежи к «неправильным» объединениям. Наблюдатели уверены, что власти нарушают их право на свободное передвижение.

Подробности - в материале «АП».

Звонок в редакцию

На днях в редакцию обратился студент политехнического вуза страны Абдулло (имя изменено по его просьбе). По его словам, недавно студентов их университета ознакомили (и потребовали подписать бумагу) с решением Минобрнауки о том, что если студент намерен выехать за границу, то он обязан получить на то разрешение ведомства.

«Теперь вы должны собрать необходимые документы, приложить их к заявлению на имя ректора. А вот дадут вам разрешение на выезд или нет, это будет решать Минобрнауки», - цитирует куратора своей группы Абдулло.

По его словам, студентов предупредили, что если кто нарушит новый порядок, он будет исключен.

- Кроме того, преподаватели говорят, что уже на уровне вуза будет дан отказ на любую поездку, даже за свой счет, если у студента посредственные знания и успеваемость. По словам преподавателей, мотивировка отказа может быть, например, такой: «отрыв от учебы может негативно сказаться на усваивании учебной программы». Наши студенты могут успешно участвовать в различных программах зарубежных вузов, но их не отпускают за пределы страны, за пределы стен своего вуза. Именно из-за этого несколько студентов Технического университета уже бросили учебу и были вынуждены продолжить обучение с первого курса за рубежом, - говорит Абдулло.

Случай не единичный?

Об этом нововведении почти одновременно появились сообщения в соцсети «Фейсбук»: «Чтобы выехать за рубеж, педагогу или студенту нужно будет обратиться за разрешением в Минобрнауки РТ и заполнить анкету в 2 экземплярах. Причем не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты выезда. Быстрее бы уже и характеристики ввели, а то катаются наши граждане по миру бесконтрольно», - иронизирует фейсбукчанин.

«И министерство дает разрешение только после письма из ГКНБ. А претендентам рекомендуют самим отнести письмо, чтоб ускорить процесс», - пишет другой.

«Это два года действует в отношении участия в конференциях и семинарах, - пишет один из участников обсуждения. - С весны 2017 года, точно».

«Это грубое нарушение прав человека», - пишет третий комментатор. Другой приводит норму статьи 13 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну».

В Педуниверситете, если поездка студента может поднять престиж государства, нации или вуза, даже могут взять на себя часть расходов по выезду. Asia-Plus

Утверждено советом Минобрнауки!

А распоряжение такое все же есть. Называется оно «Правила поездок в рабочие или служебные поездки или на учебу за границу работников сферы образования и науки РТ, в частности учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов».

Этот документ был утвержден 28 февраля 2018 года. Состоит из трех частей. В первой части говорится, что указанные правила составлены на основе ряда законов и законодательных актов. Во второй приводится порядок выезда за границу работников центрального аппарата Минобрнауки и его подведомственных структур. Третья часть относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов.

В п.19. говорится, что участие учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов РТ в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, связанных с образованием и наукой, как в стране, так и за ее пределами согласовывается с уполномоченным органом Минобрнауки. В п.20. говорится, что ответственным лицом в данном направлении является проректор по международным связям.

Далее приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Это: официальное письмо за подписью руководителя образовательного учреждения; копия загранпаспорта; автобиография; копия приглашения на мероприятие. А также: заполненная анкета с указанием посещенных за последние 4 года стран; отдельно обоснование целей поездки с указанием необходимости, планируемых для обсуждения тем и т.д.; копия предполагаемой презентации.

Указанные документы должны быть представлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее чем в течение 5 дней представить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копий подписанных документов (в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п.).

В случае непредставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена.

Исполнение данных правил является обязательным для всех образовательных учреждений независимо от формы собственности.

С чем связано это решение Минобрнауки, официально нам в ведомстве не объяснили, но, по словам источника в министерстве, одна из причин - профилактика присоединения молодежи к «неправильным» объединениям.

Что думают в вузах?

А в вузах страны (мы обошли те, что в столице) многие вообще не знают о том, какой нормативный акт регулирует выезд студентов за пределы страны.

Например, в руководстве Таджикского национального, Медицинского и Аграрного университетов нам сообщили, что никаких регулирующих документов на то нет, но они знают от Минобразования, что выезжать за границу во время учебного года нельзя.

- В нашем университете вообще не отпускают за границу, ни для учебы, ни для участия в каких-либо конкурсах. Бывало и такое: студент выигрывает определенный конкурс, организатор оплачивает ему проезд, но руководство вуза отказало ему в выезде, пригрозив отчислением, - говорит студент Технического университета.

В пединституте пояснили решение Минобрнауки.

- Студент должен обосновать свою поездку, она не должна быть направлена против государственного устройства Таджикистана, - говорит руководитель отдела правового обеспечения вуза Давлатхон Назаров. - Если поездка студента может поднять престиж государства, нации или вуза, то, бесспорно, он получит разрешение на поездку, и в случае необходимости вуз даже возьмет на себя часть расходов. Но при этом срок поездки не должен быть более двух недель.

Во вред развитию образования

Таджикские эксперты сомневаются в эффективности данной инициативы.

Политолог Шокирджон Хакимов говорит, что Таджикистан имеет международные обязательства по праву свободного передвижения граждан РТ как внутри страны, так и за пределы республики. Разумеется, кроме тех случаев, которые предусмотрены уголовным законодательством РТ в соответствии с избранной мерой пресечения.

- Власти республики не вправе, даже с благими намерениями, препятствовать выезду из страны студентам, таким образом уполномоченные органы государственной власти наносят существенный вред развитию образовательной системы Таджикистана, - уверен он.

По его словам, все вузы страны заинтересованы в установлении и развитии международных отношений, и в этих целях при них созданы соответствующие структуры.

Международная репутация не только республики, но и каждого вуза зависит прежде всего от успешного участия их студентов в международных научно-теоретических и практических форумах, а также в культурных и спортивных мероприятиях.

Эксперт уверен, что уровень, качество и потенциал студенческой молодежи и ученых, наряду с другими факторами, должны определяться признанием их достижений за пределами страны.

- В противном случае невозможно осуществлять интеграцию страны с внешним миром, - резюмировал Хакимов.

Обозреватель Нур Сафаров уверен, что любые ограничения свободы передвижения граждан страны - это прямое нарушение права человека на свободу передвижения внутри стран и за ее пределы.

- Понятно, конечно, когда студент хочет сказать своему профессору о желании поехать учиться в другой город или другую страну, но это не должно становиться системным инструментом, который использовался еще во времена СССР, для ограничения передвижения своих граждан. Надеюсь, Таджикистан не будет возвращаться в прошлое, а будет искать возможности для развития образования внутри страны, - говорит эксперт.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus