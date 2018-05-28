Таджикские школьники, завоевав 12 золотых медалей, стали победителями седьмой Международной олимпиады, прошедшей 20-26 мая в известном индийском Университете Амити (Amity University) в городе Ноида Индии.

В олимпиаде, которая проводилась по таким предметам, как физика, математика, химия и биология, приняли участие школьники из 15 стран - Афганистана, Азербайджана, Америки, Бангладеш, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кырызстана, Непала, Молдовы, Румынии, Индонезии и других стран, - сообщает посольство Таджикистана в Индии.

Как сообщил "АП" по вайберу из Индии один из руководителей таджикской команды олимпийцев Акмал Мирзоев, это второе участие таджикских школьников в этой международной олимпиаде.

фото предоставлено Акмалом Мирзоевым

Национальная команда Таджикистана состояла из 29 школьников – учащихся Центра развития одаренности Управления образования г. Душанбе (руководители Равшан Каримов - учитель математики, Одилджон Маматов - учитель английского языка), лицеев для одаренных учащихся городов Душанбе и Худжанда (руководитель Акмал Мирзоев - учитель математики). Все они заняли почетные места: учащиеся завоевали 12 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и 6 почетных мест.

На торжественной церемонии закрытия Олимпиады, которая состоялась в минувшую субботу, приняли участие сотрудники посольства Таджикистана в Индии.

фото предоставлено Акмалом Мирзоевым

Впервые таджикские школьники приняли у частие в этой Олимпиаде по точным предметам в прошлом году. В команду Таджикистана тогда вошли четыре школьника – учащийся лицея №1 города Душанбе Рустам Абдулвохидов и трое учеников Российско-таджикской школы «Хотам П.В.» - Вазир Пиров, Умед Икромов и Амир Джураев. Все они тогда получили золотые медали.

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