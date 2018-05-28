Таджикистан и Казахстан договорились увеличить двухсторонний торговый оборот до 2 миллиардов долларов. Размер таджикско-казахского товарооборота в 2017 году составил около 840 миллионов долларов.

Увеличить товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном поможет специальная Дорожная карта, которая была принята в марте этого года на встрече президентов двух стран – Эмомали Рахмона и Нурсултана Назарбаева.

Реализацию пунктов Дорожной карты обсудили на прошлой неделе в Астане первый замминистра экономического развития и торговли РТ Завки Завкизода и с замминистра национальной экономики РК Дана Жунусова.

«Стороны выразили удовлетворение в связи с расширением экономического и торгового сотрудничества и обсудили совместный проект «Дорожной карты», которая обеспечивает конкретные меры по увеличению торгового оборота, созданию совместных промышленных предприятий и привлечению инвестиций в экономику», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития и торговли РТ.

Торговый оборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2017 году составил 838,9 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 24,1%.

Объем таджикско-казахского товарооборота за первые четыре месяца этого года составил 268,5 миллионов долларов, что почти на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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