Свыше 168 тысяч тонн первичного алюминия планируется произвести в нынешнем году Таджикской алюминиевой компанией. Это на 65 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя.

Выпуск 168,8 тысяч тонн первичного алюминия на сумму 697,1 миллионов сомони запланирован до конца этого года. Об этом говорится в Прогнозных производственно-экономических показателях ГУП «ТАЛКО» на 2018-2030 годы, приведенных в Стратегии развития промышленности РТ на период до 2030 года.

В 2020 году прогнозируется увеличить производство первичного алюминия до 349 тысяч тонн, а в 2025 году, почему-то, планируется снизить выпуск этого полуфабриката до 339 тысяч тонн. Прогноз на 2030 год указан в объеме 380 тысяч тонн.

В 2017 году производство первичного алюминия составило 103 тысяч тонн, что на 26 тысяч тонн меньше по сравнению с 2016 годом и на 175 тысяч тонн меньше показателя 2012 года.

Снижение выпуска этого металла в Минэкономразвития и торговли связывают со множеством причин, главными из которых называются уменьшение количества электролизных ванн, несвоевременное поступление нефтяного кокса и прочее.

В конце прошлого года руководство ТАЛКО сообщило, что компания уже в 2018 году приступает к строительству нового алюминиевого завода, а также полностью модернизует действующий завод.

Производственная мощность нового алюминиевого завода составит 503 тысячи тонн первичного алюминия в год.

Сообщалось, что строительство нового завода, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиардов долларов, будет начато уже в нынешнем году, срок строительства - полтора года.

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